Сорок тысяч жителей Подмосковья, переболевших коронавирусом, прошли диспансеризацию

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В Московской области около 40 тысяч жителей, переболевших коронавирусом, прошли углубленную диспансеризацию, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Как рассказали сотрудники областного Минздрава, такая диспансеризация проходит в два этапа. Сначала пациент сдает анализ крови, проверяет степень насыщения крови кислородом, проходит рентген-обследование.

В случае необходимости проводится второй этап — в его рамках пациент проходит КТ-обследование, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Врачи отмечают, что коронавирус может оказывать негативное влияние на работу сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, поэтому всем переболевшим стоит пройти профилактический осмотр. Также необходимо четко соблюдать все предписания врачей в период реабилитации.

До этого врач Светлана Малиновская пояснила, чем опасна легкая форма коронавирусной инфекции. При легком течении болезни многие занимаются самолечением, а болезнь прогрессирует, особенно если человек не прошел вакцинацию.