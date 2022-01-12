В Госдуме предложили увеличить время остановки под знаком «Стоянка запрещена»

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В России необходимо увеличить время остановки автомобилей под знаком «Стоянка запрещена» с пяти до 10–15 минут. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Он уточнил, что по данному вопросу важно в первую очередь получить обратную связь от избирателей и ГИБДД.

— На практике очень часто пяти минут недостаточно для того, чтобы помочь выйти из машины пожилому человеку или проводить ребенка в детский сад. Если такая инициатива найдет поддержку, будем ее обсуждать, — цитирует парламентария РИА Новости.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу.

Новый закон вводит в Уголовный кодекс новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». Он также усиливает наказание для тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения.

Теперь, если у человека уже есть административный штраф и он лишен прав за превышение скорости, за повторное нарушение ему будет грозить уголовное наказание.