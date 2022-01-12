Экономист пояснила, почему Газпром снизил поставки газа в ЕС через Украину

Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила почему Газпром существенно уменьшил поставки газа в европейские страны через Украину.

Как заметила Наталья Мильчакова, Россия сократила в январе транзит не только через украинскую территорию, но также и через «Турецкий поток» на юг Европы (приблизительно на треть), а мощности газопровода «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу Газпром в настоящее время не бронирует. Главная причина таких действий — резкое потепление в европейских странах.

Основные потребители российского газа в Европе уже были достаточно хорошо обеспечены газом еще в конце прошлого года.

По ее словам, в настоящее время у Европы нет избыточного спроса на газ, а Россия, соответственно, выполнив свои обязательства, не поставляет дополнительный газ, передает ФАН.

Как пояснила Наталья Мильчакова, если в Европу вновь придут сильные морозы, вопрос о дополнительных поставках газа из России могут поднять вновь.

Ранее стало известно, что более 60 процентов жителей Германии поддерживают проект «Северный поток — 2».