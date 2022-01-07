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Опрос: Больше половины жителей Германии поддерживают «Северный поток — 2»

Виктория Храменкова

Общество
Опрос: Больше половины жителей Германии поддерживают «Северный поток — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Порядка 60 процентов жителей Германии высказались в поддержку проекта газопровода «Северный поток — 2». Результаты с данными следуют из опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.

Так, на востоке Германии за проект выступают 70 процентов населения, в западной части страны – 57 процентов. При этом не поддерживают строительство газопровода 28 процентов граждан: 30 процентов на западе ФРГ и 18 процентов — на востоке.

— Наибольшее количество противников проекта среди сторонников партии «зеленые»: 55 процентов против газопровода и 34 процента — за. При этом самое большое число его сторонников приходится на партию «Альтернатива для Германии» – 86 процентов при 8 процентах выступающих против него, пишет РИА Новости.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

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