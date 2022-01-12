Названа предварительная причина смертельного ДТП в Красноярском крае

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Причиной смертельной аварии в Красноярском крае, в результате которой погибли четыре человека, стал выезд иномарки на встречную полосу. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным полиции, водитель иномарки двигался со стороны села Курагина в сторону Красноярска, выехал на встречку и столкнулся с маршрутным автобусом.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Накануне в ГУ МВД по краю сообщили, что четыре человека погибли, еще трое пострадали в аварии с пассажирским автобусом и легковым автомобилем на юге Красноярского края. ДТП случилось в районе поселка Кошурниково Курагинского района. В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в машине. Из пятнадцати пассажиров автобуса помощь медиков понадобилась троим.

Другая авария с участием грузовика произошла на 101-м километре МКАД в столице в ночь с 7 на 8 января. Тогда столкнулись автомобиль такси и КамАЗ. В результате случившегося водитель такси получил травмы, однако отказался от госпитализации.