Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Красноярском крае

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Четыре человека погибли, еще трое пострадали в аварии с пассажирском автобусом и легковым автомобилем на юге Красноярского края. Об этом сообщается в среду, 12 января, на сайте ГУ МВД по региону.

ДТП случилось в районе поселка Кошурниково Курагинского района. В результате аварии погибли все четыре человека, которые находились в машине. Из 15 пассажиров автобуса помощь медиков понадобилась троим.

10 января четыре человека пострадали в ДТП с участием электробуса на северо-востоке Москвы. На проспекте Мира произошло ДТП с участием маршрутки и электробуса. Авария случилась напротив торгового центра «Европолис Ростокино».

До этого в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что в период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.