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Четыре человека пострадали в ДТП с участием электробуса на северо-востоке Москвы

Евгений Белоусов

Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с участием электробуса на северо-востоке Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, проспект Мира, 211к2 Карта всех событий

На Проспекте мира произошло ДТП с участием маршрутки и электробуса. Об этом в понедельник, 10 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла напротив торгового центра Европолис Ростокино. По предварительным данным в ДТП пострадало четверо человек.

Кроме того, утром 10 января водитель не справился с управлением и врезался в здание около дома 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы. На месте дорожной аварии работали оперативные городские службы. Из-за происшествия движение в сторону центра было затруднено. Позже проезжую часть освободили.

Также 10 января стало известно, что на Дмитровском шоссе легковой автомобиль съехал с эстакады и перевернулся. Автоледи не справилась с управлением, в результате чего легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

До этого в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что в период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

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