Песков заявил о беспокойствах России по поводу любого расширения НАТО

Фото: Администрация президента РФ

Любое расширение Североатлантического альянса вызывает у России беспокойство. Об этом в среду, 12 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, НАТО является институтом конфронтации, а не развития. Именно таким задумывался альянс и в таком виде он существует по сей день, отметил Песков.

— И это абсолютно очевидный факт, поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До этого заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила о готовности США вести переговоры с Финляндией по вопросу возможности ее вступления в НАТО.

В среду, 12 января, в Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО.

В составе российской делегации на заседании присутствуют представители МИД и Министерства обороны РФ. Министерство иностранных дел будет представлять заместитель главы ведомства Александр Грушко.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить взаимные опасения по вопросам стратегической безопасности и возможности контроля над военными мощностями.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.