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Заседание Совета Россия — НАТО началось в Брюсселе

Полина Долганова

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Заседание Совета Россия — НАТО началось в Брюсселе
Фото: NATO / CC BY-NC-ND 2.0

Заседание Совета Россия — НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе в среду, 12 января.

В составе российской делегации на заседании присутствуют представители МИД и Министерства обороны РФ. Министерство иностранных дел будет представлять заместитель главы ведомства Александр Грушко.рп

В ходе переговоров стороны планируют обсудить взаимные опасения по вопросам стратегической безопасности и возможности контроля над военными мощностями, пишет РИА Новости.

Накануне Грушко заявил, что Москва едет на Совет Россия — НАТО по гарантиям безопасности с реалистичными ожиданиями и надеется, что в рамках переговоров у сторон состоится глубокий разговор по ключевым вопросам европейской безопасности.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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