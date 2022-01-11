В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО по гарантиям безопасности

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Москва едет на Совет Россия — НАТО по гарантиям безопасности с реалистичными ожиданиями и надеется, что в рамках переговоров у сторон состоится глубокий разговор по ключевым вопросам европейской безопасности. Об этом во вторник, 11 января, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко.

Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе и начнется в 12:00 по московскому времени. Заседание продлится около трех часов. После него генсек НАТО даст пресс-конференцию, которая запланирована на 15:30 по московскому времени.

До этого замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что Россию на предстоящих переговорах будет представлять межведомственная делегация, а также военные Минобороны.

В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.