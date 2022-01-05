Стало известно, кто будет представлять Россию на переговорах с НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

На переговорах с НАТО со стороны России будет участвовать межведомственная делегация и представители Министерства обороны. Об этом в среду, 5 января, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, на заседании Совета Россия — НАТО будет присутствовать межведомственная делегация, а также военные Минобороны.

— Мы исходим из того, что военные не только будут присутствовать на заседании, но и самым непосредственным образом участвовать в обсуждении вопросов военной безопасности, — цитирует Грушко РИА Новости.

Совет Россия – НАТО состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Сообщение о предстоящем диалоге России и НАТО появилось на фоне совместного заявления пяти ядерных держав о недопустимости применения ядерного оружия. Заявление выпустили Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Стороны выступили за предотвращение дальнейшего распространения данного вида вооружений. Подписанты, как уточняется, сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.