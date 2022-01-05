Названо время начала заседания Совета Россия — НАТО

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе и начнется в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО в среду, 5 января.

— 12 января в штаб-квартире НАТО пройдет заседание Совета Россия — НАТО. После переговоров генсек Йенс Столтенберг выступит перед СМИ в качестве председателя Совета Россия — НАТО. В 10:00 (12:00 по Москве — прим. «ВМ») начнется заседание Совета, — цитирует сообщение РИА Новости.

Добавляется, что заседание продлится около трех часов. После него генсек НАТО даст пресс-конференцию, которая запланирована на 15:30 по московскому времени.

До этого замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что Россию на предстоящих переговорах будет представлять межведомственная делегация, а также военные Минобороны.

Совет Россия — НАТО состоится 12 января. В опубликованном накануне пресс-релизе Североатлантического альянса отмечается, что предстоящий Совет должен проходить на условиях взаимности, учитывать базовые принципы безопасности в Европе, а также «отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Сообщение о предстоящем диалоге России и НАТО появилось на фоне совместного заявления пяти ядерных держав о недопустимости применения ядерного оружия. Заявление выпустили Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. Стороны выступили за предотвращение дальнейшего распространения данного вида вооружений. Подписанты, как уточняется, сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

7 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.