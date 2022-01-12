В столичной ГИБДД рассказали, откуда берутся неоплаченные штрафы за нарушения ПДД

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Некоторые автовладельцы намеренно пренебрегают уплатой штрафов за нарушения ПДД, однако, добросовестные водители также могут просрочить оплату. Например, автомобилист может забыть о штрафе или вовремя не заглянуть в почтовый ящик. В пресс-службе ГИБДД по Москве рассказали, что делать в таких ситуациях и какие могут быть последствия в случае неуплаты.

В ведомстве напомнили, что штраф за нарушения правил дорожного движения необходимо оплатить в течение 60 дней после вступления его в законную силу.

— Неуплата административного штрафа в срок влечет его двукратное увеличение, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, — отметили в пресс-службе.

Также в ГИБДД добавили, что информацию о штрафах можно уточнить на официальном сайте Госавтоинспекции МВД РФ или на портале государственных услуг, говорится в сообщении.

В конце декабря стало известно, что за 11 месяцев 2021 года в Москве составили более 337 тысяч административных протоколов в отношении водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов.