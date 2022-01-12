Песков: Россия не хочет сыпать угрозами, как американские официальные лица

Фото: Администрация президента РФ

В России не хотят грозить ультиматумами на фоне переговоров по гарантиям безопасности, как это делают в США. Москва будет вести диалог культурно. Об этом в среду, 12 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не хотели бы как американские официальные лица сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, которую заплатят, мы не хотели бы этому уподобляться, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что расширение мощностей Североатлантического альянса у российских границ — это угроза, относительно которой необходимо закрепить юридические гарантии, передает РИА Новости.

В среду, 12 января, в Брюсселе началось заседание Совета Россия — НАТО.

В составе российской делегации на заседании присутствуют представители МИД и Министерства обороны РФ. Министерство иностранных дел будет представлять заместитель главы ведомства Александр Грушко.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить взаимные опасения по вопросам стратегической безопасности и возможности контроля над военными мощностями.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.