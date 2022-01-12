Пиар-агент Уэста: Канье не встретится с Путиным

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Пиар-агент американского рэпера Канье Уэста Пьер Ружье заявил, что звезда не собирается посещать Россию с концертом и встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

25 ноября Уэст сообщил, что хотел бы восстановить отношения со своей бывшей супругой Ким Кардашьян. По словам музыканта, распад их союза может оказать негативное влияние на фанатов, которые верили в любовь. Он также уточнил, что является патриархом своей семьи и хочет быть рядом с наследниками и воспитывать их.

19 октября 2021 года Верховный суд Лос-Анджелеса удовлетворил запрос американского рэпера о смене имени. Уточняется, что артист сменил имя на свой сценический псевдоним Йе. Еще в 2018 году Уэст выпустил альбом «Йе», в том же году он говорил, что это слово наиболее часто встречается в Библии и переводится как «ты».

Фотомодель Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст (Ким Кардашьян), с которой у артиста идет бракоразводный процесс, не планирует менять ни свое нынешнее имя, ни имена их общих детей.