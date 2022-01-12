Мужчину с гранатой задержали на станции столичного метро «Полежаевская»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Полежаевская Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в вагоне поезда на станции метро «Полежаевская» мужчину с гранатой. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене в среду, 12 января.

По данным ведомства, молодой человек достал гранату в вагоне подземки. Он показал предмет пассажирам и начал имитировать приведение его в действие.

Находящиеся в поезде пассажиры Сергей Ксенофонтов и Алексей Мухин немедленно обратились к дежурившим на станции сотрудникам полиции и рассказали о случившемся. В результате правоохранители задержали злоумышленника.

— Отважные и решительные действия пассажиров столичного метро были отмечены руководством ГУ МВД России по Москве и УВД на Московском метрополитене. За проявленное мужество Сергей Ксенофонтов и Алексей Мухин отмечены благодарностью начальника УВД на Московском метрополитене и награждены ценными подарками, — заключили в УВД на столичном метро.

Позже выяснилось, что граната является муляжом.

В декабре суд избрал в отношении 47-летнего мужчины, который угрожал подорвать гранату в торговом центре «Метрополис», меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля 2022 года.