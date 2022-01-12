Трансплантолог оценил операцию по пресадке человеку сердца свиньи

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Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, академик РАН Сергей Готье оценил значение операции по пересадке человеку сердца свиньи.

Он отметил, что пока хирурги-трансплантологи не получили в результате этой пересадки сверхострого отторжения, это является достаточно убедительным успехом. Он отметил, что опыта ксенотрансплантации в мире накоплено достаточно мало и необходимо продолжить наблюдение за пациентом.

— Это предварительное мнение, поскольку нужно хорошо оценить дальнейшую судьбу пациента, насколько сердце возьмет на себя всю функцию. До настоящего времени пациент находился и находится на вспомогательном кровообращении. Это средство помощи в перекачке крови, — пояснил эксперт в комментарии «МИР 24».

Специалист добавил, что пересадку человеческого сердца осуществить гораздо проще, но имеется дефицит подобных органов для пересадки.

11 января стало известно, что в США 57-летнему человеку успешно пересадили сердце свиньи. Организм пациента не отверг новый орган.

Источник: mir24.tv