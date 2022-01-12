Washington Post: Белый дом поддержал проект о санкциях на случай «вторжения» России на Украину

Фото: Whitehouse

Демократическая партия США обнародует 12 января новый пакет санкций на случай «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает The Washington Post в среду, 12 января.

— Законопроект, полученный WP до его публикации, налагает широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банковские учреждения, если Москва начнет военные действия против Украины. Это также будет нацелено на компании в России, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями (такие как SWIFT), которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями, — говорится в сообщении.

Проект включает в себя и призыв рассмотреть доступные меры, чтобы помешать работе газопровода «Северный поток — 2». Белый дом, по данным источника издания, поддерживает инициативу, которая «вызовет серьезные издержки для российской экономики», отмечает The Washington Post.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.