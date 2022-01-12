Шеф-повар Ивлев назвал три любимых блюда

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Известный шеф-повар и ведущий программ «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев рассказал о своих любимых блюдах.

— Первое место занимает московский бутер. Обожаю этот хрустящий хлеб с колбасой, сыром, майонезом и помидорами. Второе блюдо — это баклажан «Биштак», я его часто готовлю. Это запеченный баклажан с куркумой, зирой, помидорами, луком, чесноком, зеленью и соленым домашним сыром, — отметил он в комментарии Nation News.

На последнем месте в топ-3 любимых блюд Ивлева оказался шашлык. Шеф-повар также добавил, что любит беляши, чебуреки, лапшу и пирожки.

Ивлев также рассказал о планах на 2022 год. Он сообщил, что его компания открывает первый в России летний кулинарный лагерь. Также он с его командой начнет работать над первой современной энциклопедией новой русской кухни, которая будет базироваться на основе рецептов жителей всех уголков России.

Ранее шеф-повар Константин Ивлев поделился рецептом идеального оливье. Чтобы салат приобрел новые вкусовые качества, стоит добавить в него немного сливочного хрена.