Полицейские пресекли незаконную торговлю закисью азота на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Мячковский бульвар Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали курьера, незаконно торговавшего закисью азота. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 12 января, рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Полицейские обнаружили в Сети объявление о продаже закиси азота и провели «контрольную закупку». После совершения покупки полицейские дождались, когда курьер приедет на обговоренное место встречи, Мячковский бульвар, и задержали его. При себе мужчина имел три баллона.

Два баллона объемом в 2 и 3,5 литра, заполненных закисью азота, полиция изъяла у курьера и направила на экспертизу. Третий баллон оказался пуст.

После сотрудники УВД возбудили административное дело за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

До этого сообщалось, что в подмосковном Домодедове полиция задержала 25-летнего гражданина Молдавии, который подозревается в торговле наркотиками. При досмотре у него нашли около 400 граммов героина.