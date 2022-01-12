Новая улица появится на северо-западе Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, вл67 Карта всех событий

Новая улица будет построена за счет инвестора на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Там уточнили, что решение о предоставлении земельного участка приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. В пресс-службе также добавили, что проект соответствует развитию государственной программы мегаполиса «Градостроительная политика «Развитие и реорганизация территорий».

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что земельный участок на северо-западе столицы будет передан компании на шесть лет. За это время организация за собственные средства должна развить улично-дорожную сеть и обеспечить проезд к реконструируемому пруду-отстойнику «Тушино-1», передает агентство городских новостей «Москва».

12 января Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе.