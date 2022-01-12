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Врач рассказал, стоит ли ожидать роста заболеваемости из-за штамма «омикрон»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал, стоит ли ожидать роста заболеваемости из-за штамма «омикрон»
Фото: Pixabay

Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, стоит ли ожидать роста заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за штамма «омикрон».

Специалист отметил, что уже на всех уровнях подтверждено, что штамм «омикрон» переносится гораздо легче, чем его предшественники, но у него выше скорость распространения. Это может привести к росту числа пациентов.

— А это приведет к огромнейшей нагрузке на амбулаторное звено, потому что люди так же будут нуждаться в диагностике, так же надо будет оформлять медицинскую документацию, надо будет оказывать своевременное лечение и амбулаторно, и на дому. Это огромнейший ресурс, который будет задействован, — уточнил он в комментарии «Царьграду».

По словам врача, необходимо будет мобилизовать все возможные силы, включая военных медиков, студентов медицинских вузов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о подготовке к новому витку коронавирусной инфекции в ближайшие недели. Он отметил, что необходимо нарастить уровень тестирования и вакцинирования населения.

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