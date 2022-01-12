Движение по улице Дмитрия Ульянова в Москве ограничат с 20 января

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Движение по улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы ограничат с 20 января по 30 апреля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Там уточнили, что ограничения связаны со строительством инженерных сетей. Улицу Дмитрия Ульянова перекроют в районе дома 4/48, а также от четвертого дома до 48 строения по улице Вавилова, передает агентство городских новостей «Москва».

12 января стало известно о том, что новая улица будет построена за счет инвестора на северо-западе Москвы. Решение о предоставлении земельного участка приняла Градостроительно-земельная комиссия столицы под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. Компания за шесть лет за собственные средства должна развить улично-дорожную сеть и обеспечить проезд к реконструируемому пруду-отстойнику «Тушино-1».

12 января Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе.