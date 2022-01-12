Движение трамваев на Большой Черемушкинской улице восстановлено после ДТП на путях

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

Движение трамваев на Большой Черемушкинской улице восстановили. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев по Большой Черемушкинской улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что трамваи № 26 и 38 временно задерживаются из-за ДТП на путях.

Статистика ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий, — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.