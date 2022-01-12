Появились подробности смерти 12-летнего подростка после курения вейпа

Фото: СК РФ

Стало известно, что погибший, предположительно, от курения электронной сигареты подросток из Бийска нашел ее в квартире своей подруги. Об этом в среду, 12 января, сообщил РЕН ТВ.

Молодой человек сестры погибшего шестиклассника, которая сама была госпитализирована, рассказал, что созванивался с ней накануне вечером. Девушка рассказала ему, что находится со своим младшим братом у подруги.

Как рассказал молодой человек, девушка жаловалась ему на плохое самочувствие и недомогание. Из-за этого она даже вышла подышать свежим воздухом. Она также призналась молодому человек, что вместе с братом курила вейп, который они нашли в квартире, передает РЕН ТВ.

До этого Следственный комитет РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти школьника. По предварительным данным, два дня назад брат с сестрой пришли в гости к подруге, где стали курить электронную сигарету. На следующее утро бабушка обнаружила детей без сознания. Девочек увезли в медучреждение, а мальчика спасти не удалось.