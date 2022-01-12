Три самостроя ликвидировали на юго-западе Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Гарибальди, 21 Карта всех событий

Три пристройки и одну погрузочно-разгрузочную зону около магазина, которые не имели документов на строительство, снесли на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по недвижимости столицы в среду, 12 января.

Там уточнили, что незаконные постройки были расположены рядом с жилым сектором и мешали гражданам.

— Органами исполнительной власти города Москвы была организована работа по пресечению незаконного использования земельного участка, — говорится в сообщении.

В настоящее время все три самостроя ликвидированы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

27 декабря 2021 года стало известно, что инспекторы столичной Госинспекции по недвижимости проверили около 561 тысячи километров. Так, с начала года специалистам удалось выявить шесть тысяч нарушений. Среди них почти пять тысяч были выявлены в сфере землепользования. 40 процентов уже устранено, остальные находятся под контролем Госинспекции.

24 декабря 2021 года незаконно возведенный шиномонтаж снесли в районе Сокол на севере Москвы по решению судебной инстанции.