Столтенберг заявил об отсутствии гарантий для Украины со стороны НАТО

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Гарантии безопасности НАТО, предусмотренные для союзников, не работают в отношении Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в среду, 12 января.

— Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей — «один за всех и все за одного» — касаются только государств — членов НАТО, — рассказал чиновник.

Альянс, как уточнил он, ведет диалог с Россией, но всегда учитывает возможность провала данных дискуссий. Снизить риски кризисов в отношениях с Москвой вполне возможно в будущем, но для этого следует разрядить напряженность, приводит слова Столтенберга РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.