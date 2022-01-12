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Автомобиль загорелся на проезжей части в районе Северное Медведково

Иван Юминов

Происшествия
Автомобиль загорелся на проезжей части в районе Северное Медведково
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Широкая улица, 31 Карта всех событий

Возгорание автомобиля произошло на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 12 января.

— На Широкой улице (в районе дома 31) загорелся автомобиль на правой полосе в сторону улицы Осташковской. На текущий момент машина потушена, перемещена с дороги, — говорится в сообщении.

Движение транспорта осуществляется в обе стороны без ограничений, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

12 января в ГИБДД сообщили, что грузовик марки Volvo врезался в патрульный автомобиль ГИБДД и «газель» на МКАД, в результате произошло возгорание транспортных средств. Инцидент случился в среду утром на 80-м километре столичной кольцевой магистрали.

Сотрудники ДПС оформляли дорожную аварию с участием КамАЗа и «газели». В этот момент в них врезался грузовик.

В результате патрульная машина и «газель» вспыхнули. Уточняется, что из-за ДТП травмы получили сотрудник ГИБДД и водитель «газели».

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