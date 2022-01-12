Машина ДПС и «газель» вспыхнули из-за наезда грузовика на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 80-й километр Карта всех событий

Грузовик марки Volvo врезался в патрульный автомобиль ГИБДД и «газель» на Московской кольцевой автодороге, в результате произошло возгорание транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду, 12 января.

В ведомстве отметили, что инцидент случился в среду утром на 80-м километре столичной кольцевой магистрали. Сотрудники ДПС оформляли дорожную аварию с участием КамАЗа и «газели». В этот момент в них врезался грузовик. В результате патрульная машина и «газель» вспыхнули.

Уточняется, что из-за ДТП травмы получили сотрудник ГИБДД и водитель «газели». Предварительно им диагностировали ушибы.

По данному факту организована проверка, говорится в сообщении ведомства.

Еще одна авария с участием грузовика произошла на 101-м километре МКАД в ночь с 7 на 8 января. Тогда столкнулись автомобиль такси и КамАЗ. В результате случившегося водитель такси получил травмы, однако отказался от госпитализации.

Статистика ГИБДД

В период новогодних праздников на дорогах столицы произошло 76 ДТП, в которых погибли шесть человек. Наиболее частыми видами ДТП традиционно остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Среди самых распространенных нарушений правил дорожного движения, которые становятся причиной аварий, — несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.