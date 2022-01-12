Собянин анонсировал появление 336 новых вагонов метро в Москве

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Почти 340 вагонов метро и до 500 электробусов появятся в городе в 2022 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 12 января.

— В 2022 году планируем поставить: 336 вагонов метро, 450–500 электробусов, до 100 трамваев, 396 вагонов пригородных электропоездов. В обновлении городского транспорта акцент делаем на инновации и экологичность, — рассказал глава города.

На линиях метро в 2021 году, как уточнил он, запустили 337 вагонов «Москва-2020». Город получил 400 новых электробусов, а трамвайный парк обновили на 87 процентов, отметил Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте».

7 декабря 2021 года в Москве открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ составляет около двадцати километров.