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МИД России высказался о пользе гарантий безопасности для НАТО

Иван Юминов

В мире
МИД России высказался о пользе гарантий безопасности для НАТО
Фото: МИД РФ

Предлагаемые Россией гарантии улучшат безопасность стран НАТО. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в среду, 12 января.

— Те меры, которые мы сегодня предлагаем, в том виде, как они зафиксированы в проекте соглашения, позволяют кардинальным образом развернуть эту ситуацию, вновь вернуться к построению европейской безопасности на общих принципах и в интересах всех, — рассказал дипломат.

Инициативы улучшат не только состояние военной безопасности России, но и самих стран НАТО, приводит слова Грушко РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

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