Психолог рассказала о способах сокращения зависимости от соцсетей

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Составление списка занятий и обращение к психологу являются одними из способов борьбы с зависимостью от социальных сетей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила доктор психологических наук, профессор ВШЭ Ольга Гулевич.

— И в первую очередь нужно обращать внимание не на то, сколько времени человек тратит на эту деятельность, а на другие факторы. Испытывает ли он негативные эмоции, когда не сидит в телефоне? — рассказала специалист.

Всех, кто использует смартфон для общения каждый день, нельзя относить к зависимым, уточнила она. При этом можно сократить этот вред, если человек начинает подозревать, что социальные сети деструктивно влияют на его жизнь, объяснила эксперт.

Так, человек может, как считает она, заранее определить промежутки для использования соцсетей. Еще полезно составить список занятий или вещей, которые могут порадовать человека вместо смартфона.

Второй способ: работа над внутренними причинами. Здесь понадобится помощь психолога, который поможет определить причину чрезмерной зависимости, заключила Гулевич.