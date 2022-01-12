МИД: Россия обозначила НАТО контрмеры

Фото: МИД РФ

Россия обозначила НАТО контрмеры, заявил в среду, 12 января, замглавы МИД РФ Александр Грушко.

— Да, Россия обозначила (на заседании Совета РФ — НАТО контрмеры — прим. «ВМ»). У нас есть весь набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности. А мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств, — цитирует его РИА Новости.

10 января российско-американские переговоры о гарантиях безопасности завершились в Женеве. Встреча продолжалась примерно 7,5 часа, она прошла в постпредстве США при отделении ООН.

Россию представляли замглавы МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Со стороны американцев на переговорах присутствовала заместитель госсекретаря Венди Шерман.