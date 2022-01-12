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«Разговор по душам»: Грушко оценил прошедшие переговоры с НАТО

Иван Юминов

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«Разговор по душам»: Грушко оценил прошедшие переговоры с НАТО
Фото: Пресс-служба Совфеда

Переговоры между Россией и НАТО стали «разговором по душам». Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в среду, 12 января.

— Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда как-то были на втором плане. Но в таком ключе, как они обсуждались сегодня, я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам, — рассказал дипломат.

При этом встреча выявила большое количество расхождений по фундаментальным вопросам, подчеркнул он. Один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно, приводит слова Грушко ТАСС.

12 января французский журналист Жан-Пьер Струбан заявил, что России удалось вывести НАТО из состояния застоя, выступив с предложениями по безопасности. Автор вспомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона про «смерть мозга» у альянса. Члены НАТО обычно спорили о вкладе каждого из них в общую оборону, а теперь им придется вести диалог с Россией, заключил публицист.

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