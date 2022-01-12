Посольство России назвало предварительную причину смерти журналиста Зеленского

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Причиной смерти российского журналиста Михаила Зеленского в Доминикане стала, по предварительным данным, остановка сердца. Об этом сообщили в посольстве России в Венесуэле в среду, 12 января.

— Окончательного медицинского заключения пока нет. По предварительным данным, это остановка сердца, — рассказала пресс-секретарь миссии Алина Иванова.

По данным посольства, местные врачи пытались спасти Зеленского. Ему, как уточняется, оказали первую медицинскую помощь, включая реанимационные мероприятия.

Точная дата репатриации тела в настоящее время не определена. Необходимые для процедуры документы находятся в стадии оформления, приводит слова Ивановой РИА Новости.

11 января в посольстве России в Доминикане подтвердили, что Зеленский умер в этой стране во время отпуска. Журналист с 1997 по 1999 год работал на «Радио России Ностальжи» и телеканале «ТВ Центр» ведущим информационных программ.

В 1999 году он стал ведущим дневных выпусков программы «Вести» на канале «Россия». В 2001 году работал ведущим программы «Вести-Москва», а с 2006 года — ведущим канала «Россия 24».

С 2011 по 2013 год Зеленский вел шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». В 2016 году стал ведущим программы «Билет в Большой» на канале «Россия-Культура». Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».