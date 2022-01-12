«Заклевали меня»: сделавшую аборт из-за патологий плода дочь Турецкого затравили

Фото: Instagram / wow_turetskaya

Старшая дочь Михаила Турецкого, основателя и руководителя арт-групп «Хора Турецкого» и Soprano Наталья столкнулась с волной ненависти по отношению к себе после того, как рассказала о сделанном ей аборте.

Наталья Турецкая давно мечтала о третьем ребенке и долго боролась с бесплодием. Наконец она смогла забеременеть при помощи ЭКО. Однако во время декабрьского обследования врачи сообщили ей об отклонениях в развитии плода. Стало ясно, что ребенок родится с синдромом Дауна.

Турецкая решила прервать беременность на раннем сроке. Об этом она открыто рассказала своим подписчикам в Instagram. Однако вместо поддержки столкнулась с волной осуждения и критики в свой адрес.

— Я настолько раздавлена и угнетена морально. Заклевали меня за мое решение, пытаетесь очернить меня во всех смыслах, — рассказала она.

Турецкая рассказала, что не понимает такого отношения. По ее словам, она три года пыталась вылечиться от бесплодия и пошагово рассказывала об этом своим подписчикам. Когда выяснилось, что ребенок может родиться больным, она решила не скрывать от подписчиков, что сделала аборт, в надежде на понимание с их стороны.

— А может, надо было подушку пристегивать вместо живота или родить, лишь бы не осудили, — поделилась она на своей странице в Instagram.

С резкой критикой в адрес Турецкой обрушилась актриса Эвелина Бледанс, которая сама воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Она призвала Турецкую не публиковать подобные новости.

— Вы свой выбор сделали, его никто не пытается осудить. Не все женщины сильны, — заявила она.

Видео: Instagram / bledans

В декабре 59-летняя телеведущая Элеонора Филина поделилась подробностями личной жизни. Ее вторым мужем стал детский писатель Эдуард Успенский. В браке с ним могли появиться дети, но супруги решили сделать аборт.