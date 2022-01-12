Скворцова назвала долю инфицированных штаммом «омикрон» в Москве

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Доля инфицированных штаммом «омикрон» в Москве составляет более 76 процентов. Об этом свидетельствуют данные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Отмечается, что выборка пациентов была произведена для исследования тест-системы ФМБА.

Отмечается, что в середине декабря «омикроном» были инфицированы около двух процентов жителей столицы, а в конце месяца — порядка семи процентов.

— В начале января этот показатель повысился почти до 20 процентов, а на сегодняшний день составил уже 76 процентов, — рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

11 января стало известно о том, что Федеральное медико-биологическое агентство зарегистрировало в России тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон». Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта»

12 января глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 30 процентов циркулирующих в Москве штаммов коронавируса приходятся на «омикрон». Конструирование вакцины «Спутник V» под новый вариант фактически закончено, добавил он. Необходимости обновлять препарат пока нет, но текущую версию можно будет адаптировать под «омикрон» за 2,5–3 месяца, заключил специалист.