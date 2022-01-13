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Синоптики рассказали москвичам о погоде 13 января

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали москвичам о погоде 13 января
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В четверг, 13 января, в столичном регионе прогнозируется облачная погода и снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем температура воздуха будет составлять минус восемь — минус шесть градусов. Ночью показатели останутся на аналогичных отметках.

В Подмосковье днем и ночью столбики термометров будут варьироваться от минус десяти до минус пяти градусов.

Также в этот день ожидается юго-западный ветер. Его скорость будет составлять 6-11 метров в секунду. Однако возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.

12 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в четверг, 13 января, Москву ожидает потепление, которое принесет циклон «Эльза». Теплый атмосферный фронт накроет столицу во второй половине дня, к 15:00.

Также синоптик рассказал, что в небе над Москвой утром 13 января может появиться алмазная пыль. Данное явление в европейской мифологии также называют «солнечным волком» и «петушиным глазом».

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