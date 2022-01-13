Кадыров попросил ингушский народ обосновать претензии к нему

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram обратился к народу Ингушетии. Он затронул вопрос о территориальных спорах между двумя регионами. Так, в своей речи Кадыров подчеркнул, что никому не позволит безосновательно оскорблять и порочить честь своего народа.

— Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам Российского государства или Шариата, в чем я виноват и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции!, — сказал глава Чечни в ходе прямого эфира на странице своего помощника.

Кроме этого, Кадыров отметил, что, если никто не предъявит своих обвинений, то он спросит с тех, кто пытается очернить его честь. Он дал трое суток ингушскому народу, пока не будут предъявлены обоснованные обвинения, пишет Telegram-канал ЧГТРК «Грозный».

5 января Рамзан Кадыров заявил, что казахскому народу не следует идти на поводу у митингующих, чтобы не разрушить страну.