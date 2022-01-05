Кадыров призвал народ Казахстана не поддаваться на провокации в ходе беспорядков

Фото: Администрация президента РФ

Казахскому народу не следует идти на поводу у митингующих, чтобы не разрушить страну. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 5 января, в ходе совместного прямого эфира со спикером парламента республики Магомедом Даудовым в социальной сети Instagram.

Кадыров отметил, что нынешняя ситуация в Казахстане похожа на начало военной кампании в Чечне.

— Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя, бить милиционеров? Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание, — заявил глава республики.

Также Рамзан Кадыров призвал мирно урегулировать конфликт. Он напомнил, что в ходе военных действий в Чечне сотни тысяч людей погибли и пропали без вести из-за действий спецслужб разных государств, которые хотели развалить Россию через Чеченскую Республику.

— Поэтому мы, чеченский народ, во главе с руководством просим одуматься, чтобы наши братья не допускали ошибок, чтобы остановились, не довели ситуацию до военных событий, — цитирует его РИА Новости.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

Митингующим предоставили гарантии о непривлечении к ответственности людей, находившихся на площади. Стороны договорились решать вопросы в рамках законодательства и в русле конструктивного диалога.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В этот же день президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с беспорядками.