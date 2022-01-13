Более 36 тысяч онлайн-заявлений о перепланировке поступило от москвичей за 2021 год

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Более 36 тысяч онлайн-заявлений о согласовании перепланировки поступило от москвичей за 2021 год. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Он уточнил, что данная услуга была полностью переведена в онлайн-формат в августе 2020 года. Это позволило значительно сократить время на пересылку документов и получение решения.

— Согласно данным статистики, востребованность услуги по оформлению перепланировки продолжает расти. В 2021 году поступило свыше 36 тысяч таких заявлений, что почти на 60 процентов больше предыдущего аналогичного показателя, — рассказал заммэра Москвы.

В департаменте информационных технологий города отметили, что на официальном портале мэра Москвы можно также отследить данные о регистрации заявления и сроках оказания услуги.

12 января Петр Бирюков заявил о завершении благоустройства территории возле вокзала Восточный в Москве. В ходе работ ремонтники обустроили для пассажиров комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту, а также оснастили территорию новыми фонарями.