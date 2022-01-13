Прогнозируемая синоптиками алмазная пыль появилась Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице наблюдается алмазная пыль — мелкие кристаллики льда, которые отражают свет и сверкают, словно небольшие бриллианты. Очевидцы делятся видеороликами в интернете.

Об алмазной пыли москвичам накануне рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, она появляется из-за аномального холода и высокой влажности. Эти два фактора совпали утром в четверг, 13 января. Также в метеорологии подобные погодные явления называют ледяными иглами или осадками ясного неба. Данное явление в европейской мифологии также называют «солнечным волком» и «петушиным глазом». Оно, как считается, предзнаменует плохую погоду.

12 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на старый Новый год Москву ожидают потепление и мокрый снег. Так, в ночь на пятницу, 14 января, ожидается повышение температуры сначала до минус шести градусов, а к утру она будет стремиться к нулевой отметке.

Днем температура уже поднимется до плюсовых показателей и составит два градуса. Кроме того, отметил синоптик, в это время будет идти сильный снег, который начнет подтаивать при дневном потеплении.