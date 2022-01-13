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В США предложили ввести санкции ООН против КНДР в ответ на запуски ракет

Полина Долганова

В мире
В США предложили ввести санкции ООН против КНДР в ответ на запуски ракет
Фото: twitter.com/XHNews

Соединенные Штаты предлагают ввести новые санкции ООН в отношении Кореи в ответ на запуски баллистических ракет в КНДР. Об этом в четверг, 13 января, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

— В дополнение к сегодняшним ограничительным мерам Госдепартамента и Минфина, США предлагают санкции ООН после шести запусков баллистических ракет, произведенных Северной Кореей с сентября 2021 года, каждый из которых был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, — говорится в сообщении политика в Twitter.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытание гиперзвуковой ракеты, ее боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Об этом в среду, 12 января, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

11 января сообщалось, что Северная Корея произвела в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров.

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