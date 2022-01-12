КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты 11 января

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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела испытание гиперзвуковой ракеты, ее боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Об этом в среду, 12 января, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын 11 января наблюдал за проведением испытательного пуска гиперзвуковой ракеты. Испытание в очередной раз прошло успешно. Гиперзвуковой планирующий блок отделился от ракеты на рубеже в 600 километров и поразил установленную цель на море на расстоянии одной тысячи километров.

Фото: газета Трудовой партии КНДР «Нодон Синмун».

11 января сообщалось, что Северная Корея произвела в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров.

Это уже второе испытание вооружений Северной Кореи в этом году. Предыдущее состоялось 5 января. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составила около 500 километров.

В октябре 2021 года премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет. Фумио Кисида заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Он отметил, что ущерба японским рыболовным судам в связи с запуском ракет КНДР на данный момент не зафиксировано.

В сентябре агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки и доклад специалистов сообщило, что Северная Корея ведет работы по расширению завода по обогащению урана, который используется при создании ядерных бомб. Эксперты подозревают, что КНДР хочет нарастить производство оружейного урана на объекте в Йонбене на 25 процентов.