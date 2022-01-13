Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для пользователей сервиса «Библиотеки Москвы» открывается второй сезон онлайн-встреч с писателями «Современники». Первая встреча состоится уже в четверг, 13 января.

Первый сезон стартовал в ноябре 2021 года. Тогда прошли встречи с Григорием Служителем, Денисом Драгунским, Иваном Шипниговым, Юрием Каракуром, Мариной Степновой и Алексеем Сальниковым. Все они доступны в записи на YouTube-канале проекта.

13 января состоится встреча с молодым писателем Тимуром Валитовым. Он расскажет о своем дебютном романе «Угловая комната», посвященном поколению 90-х годов.

Следующая встреча пройдет 20 января. Гостем станет Дмитрий Захаров, который представит свой новый роман «Кластер». Автор поделится воспоминаниями о том, как он писал его, откуда черпал идеи. Кроме того, речь пойдет о его книге «Средняя Эдда» из жанра антиутопии.

Еще один писатель придет 26 января. Петр Алешковский расскажет о своей книге «Секретики». Ожидается много личных воспоминаний и впечатлений о детстве писателя.

Все встречи состоятся в 16:00. На февраль запланированы еще несколько — с прозаиком и литературным критиком Романом Сенчиным, лауреатом премии «Лицей», а также с писателем Сергеем Кубриным и российской писательницей, переводчиком и литературным обозревателем Верой Богдановой, передает официальный сайт мэра Москвы.