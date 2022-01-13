Московские школьники рассказали об учебе в классах предпрофессионального образования

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В столице подростки еще учась в школе могут выбрать то направление, которое им по душе. Ученики предпрофессиональных классов рассказали, как проходит их учеба.

Так, десятиклассники Антон Данилов и Виктория Вахнина из школы № 1329 поступили в медиакласс и хотят в будущем стать журналистами. Они осваивают профессиональные навыки корреспондента, фоторепортера, тележурналиста и специалиста по связям с общественностью.

— Все занятия практические. Нам выдают ноутбуки, и под руководством куратора мы сразу пишем, снимаем сюжеты, верстаем телепрограммы. Причем доступ к камерам и прочим технологиям открыт постоянно. Любой может прийти и что-то поснимать в удобное время, — рассказал Антон.

Ребята запустили собственный портал о предпрофессиональном журналистском образовании. Они хотят, чтобы вся информация о нем была собрана в одном месте, тогда другие ребята смогут удобно с ней ознакомиться.

— Скоро на сайте появится обратная связь, будем отвечать на вопросы. Также планируем сделать мини-игру о журналистике: каждый сможет попробовать свои силы и понять, близка ему эта профессия или нет, — сообщила Виктория.

Есть и профильные IT-классы. Ученики 11-го класса школы №2114 Илья Шелех и Тимофей Арлинеков создали настоящий роботизированный комплекс прокладки городских коммуникаций. Пока изобретение нуждается в доработке, а у ребят приближается ЕГЭ, но они намерены вернутся к своему проекту и довести его до идеала.

Будущих предпринимателей обучают в специализированном классе №1778. Десятиклассницы Дарья Гусева и Валерия Бартоломей. Они создали свою страницу в Instagram, где рассказывают о фрилансе и помогают клиентам — продвигают их в социальных сетях, составляют бизнес-планы, и т. д, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Фриланс — работа будущего. В своих публикациях мы знакомим подписчиков (а их сразу набралось больше 50) с профессиями, которые позволяют работать удаленно. Это, например, дизайнер, контент-менеджер, SMM-менеджер. Продвигаем фриланс, призываем работодателей перейти именно на такую форму сотрудничества, а заодно рекламируем себя, — рассказала Дарья.