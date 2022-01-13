Аномальное потепление и непогода ожидают москвичей 14 января

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В Москву 14 января придет сильное потепление вместе с «обрушением» атмосферного давления и сильными осадками. Об этом в четверг, 13 января, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Температура за 24 часа к пятнице вырастет на 20 градусов. К утру потеплеет до минус двух градусов, а днем придет уже оттепельная погода. В последующем температурный фон до конца недели будет выше нормы: 14 января — на 7–8 градусов, 15 января — аналогично, 16 января — на 4–5 градусов выше нормы, — рассказал он ТАСС.

По его словам, атмосферное давление значительно упадет — сразу на 30 миллиметров ртутного столба. В эти дни оно составит 721 миллиметр при норме 748 миллиметров ртутного столба. Усилится ветер, начнется метель. Следует ожидать скорость ветра 18 метров в секунду.

— Будут осадки в виде снега и метель, после того как температура повысится до нуля градусов, начнется и мокрый снег. В связи с этим прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и ветвях деревьев. Погода будет не очень комфортной, конечно, — отметил синоптик.

Также ожидается увеличение высоты снежного покрова на 10–15 сантиметров.

До этого он предупредил, что в некоторых регионах России в ближайшие дни ожидается опасная погода. По его словам, сильные осадки в ближайшее время ожидаются в Архангельской, Ивановской, Ленинградской и Московской областях, республиках Карелия и Коми, в Ненецком автономном округе, а также в Краснодарском крае.