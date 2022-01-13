Режиссера Аллу Сурикову экстренно госпитализировали с коронавирусом

Фото: Дмитрий Ермаков / Агентство городских новостей Москва

Известный российский режиссер Алла Сурикова экстренно госпитализирована с коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом в четверг, 13 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Сурикова жаловалась на высокую температуру и кашель. Тест на COVID-19 оказался положительным. Режиссера доставили в больницу, где ей диагностировали сильное воспаление.

Медики оценивают состояние режиссера как среднетяжелое.

Российский режиссер, сценарист и педагог Алла Сурикова родилась 7 ноября 1940 года в Киеве. В 1965 году она получила диплом филологического факультета Киевского университета, в то же время занимаясь математической лингвистикой. Среди режиссерских работ Аллы Суриковой выделяются ставшие классикой фильмы, такие как «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Чокнутые», «Суета сует» и многие другие.

10 января стало известно, что известный советский и российский актер Леонид Куравлев находится в реанимации в больнице в Коммунарке. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов. Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.