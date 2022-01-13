Неизвестные похитили 15 миллионов рублей из дома автора передачи «Куклы»

Фото: kino-teatr.ru

В Москве из дома продюсера и автора телепередачи «Куклы» Василия Григорьева похитили около 15 миллионов рублей. Об этом в четверг, 13 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, неизвестные похитили из жилья продюсера деньги в нескольких валютах — евро и долларах. Общая сумма похищенного составляет порядка 15 миллионов рублей.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что обращение о краже поступило в полицию 12 января. В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемых и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал «112» уточнил, что похитители вынесли из дома Григорьева 150 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

СПРАВКА «ВМ»

Василий Григорьев родился в Москве в 1958 году. Он окончил отделение Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). В 1994 году при участии Григорьева на телеканале НТВ была запущена сатирическая передача «Куклы». В 2002 году передача перестала выходить в эфир.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции Западного административного округа (ЗАО) Москвы задержали подозреваемого в краже из квартиры в Солнцеве портмоне с банковскими картами и деньгами.