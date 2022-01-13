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Шаманка Батыр назвала лучшие гадания на старый Новый год

Ирина Игнатенко

Общество
Шаманка Батыр назвала лучшие гадания на старый Новый год
Фото: Pexels

Во все времена людям было интересно заглянуть в будущее, чтобы узнать свою судьбу. Шаманка Батыр назвала самые проверенные гадания на старый Новый год, а также поделилась обрядом для исполнения желаний.

Шаманка отметила, что одно из популярных гаданий касается имени будущего мужа. Для этого нужно в ночь с 13 на 14 января выйти на улицу и спросить имя первого повстречавшегося мужчины.

Другой вариант подобного гадания: написать имена на бумажках и положить под подушку. Также можно указать описание будущего жениха, например, высокий, умный, блондин. Утром необходимо засунуть руку под подушку и наугад вытащить бумажку.

Батыр также рассказала о еще одном обряде, предназначенном для исполнения желаний. По ее словам, с 13 на 14 января в 00:00 часов нужно набрать в стакан воды из-под крана, зажечь спичку, загадать желание и постараться, чтобы она догорела чуть ли не до конца, а потом бросить ее в этот стакан, после чего нужно загадать три желания. А с утра до 12 часов содержимое стакана нужно вылить в раковину, передает Life.ru.

До этого эксперты рассказали, в какие дни декабря и января можно увидеть вещие сны.

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